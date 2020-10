Scuola: aumento le classi in quarantena; positivi al Covid in crescita in tutta la zona | ANTEPRIMA (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il nuovo numero de “il notiziario” si apre con la situazione preoccupante nelle scuole del territorio, dove sono ormai davvero tante le classi messe in quarantena. Da Limbiate a Paderno Dugnano, da Bollate a Saronno, per ogni caso positivo scatta il blocco che coinvolge numerose famiglie. Quello sulla Scuola è uno degli effetti della crescita … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo Scuola: aumento le classi in quarantena; positivi al Covid in crescita in tutta la zona ANTEPRIMA proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il nuovo numero de “il notiziario” si apre con la situazione preoccupante nelle scuole del territorio, dove sono ormai davvero tante lemesse in. Da Limbiate a Paderno Dugnano, da Bollate a Saronno, per ogni caso positivo scatta il blocco che coinvolge numerose famiglie. Quello sullaè uno degli effetti della… td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articololeinalininlaproviene da Il Notiziario.

ilNotiziarioInd : Scuola: aumento le classi in quarantena; positivi al Covid in crescita in tutta la zona | ANTEPRIMA… - RassegnaZampa : #COVID__19, Iss: «Epidemia entrata in fase acuta, indice Rt è 1,17. In aumento contagi a scuola, le Regioni valutin… - Rodica17957578 : RT @LaNotiziaTweet: L'epidemia è entrata in una fase acuta. Contagi in progressivo aumento. #Brusaferro: 'A #scuola la trasmissione del vir… - a70199617 : RT @LaNotiziaTweet: L'epidemia è entrata in una fase acuta. Contagi in progressivo aumento. #Brusaferro: 'A #scuola la trasmissione del vir… - Frances47226166 : RT @LaNotiziaTweet: L'epidemia è entrata in una fase acuta. Contagi in progressivo aumento. #Brusaferro: 'A #scuola la trasmissione del vir… -