Sci alpino, le gare di Wengen a porte chiuse! Discese e slalom del Lauberhorn saranno senza pubblico (Di venerdì 16 ottobre 2020) La discesa di Wengen è una delle grandi Classiche dello sci alpino, uno dei punti fermi del calendario del Circo Bianco, uno degli appuntamenti più attesi dell'intera stagione. Le gare sulla mitica pista del Lauberhorn destano sempre una grandissima attenzione e richiamano migliaia di spettatori ma purtroppo il prossimo appuntamento nella località svizzera sarà totalmente a porte chiuse. La Coppa del Mondo 2020-2021 di sci alpino sbarcherà a Wengen nel weekend del 15-17 gennaio ma, come confermato dagli organizzatori nella giornata odierna, le due Discese e uno slalom andranno in scena senza la presenza dei tifosi a causa dell'emergenza sanitaria.

