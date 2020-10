Salvini esprime solidarietà all'Armenia e Mkhitaryan lo ringrazia: "Grazie per aver alzato la voce" (Di venerdì 16 ottobre 2020) Durante la sosta per le Nazionali Henrikh Mkhitaryan ha usato i suoi social per porre l’attenzione su quanto stesse succedendo con gli scontri tra Armenia e Azerbaigian. Oggi il trequartista della Roma, con un post pubblicato su Twitter, ha ringraziato pubblicamente il leader della Lega Matteo Salvini per il sostegno espresso al suo paese. “Grazie Senatore per aver alzato la voce per la giustizia e per il diritto alla vita del popolo di Artsakh!” ha scritto Mkhitaryan.“Per qualcuno ci sono morti di serie A e morti di serie B. I morti in Armenia hanno la dignità di tutti i morti del mondo. Francia e Germania si sono già mosse, l’Italia non ha detto mezza parola, e questo non ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 16 ottobre 2020) Durante la sosta per le Nazionali Henrikhha usato i suoi social per porre l’attenzione su quanto stesse succedendo con gli scontri trae Azerbaigian. Oggi il trequartista della Roma, con un post pubblicato su Twitter, hato pubblicamente il leader della Lega Matteoper il sostegno espresso al suo paese. “Senatore perlaper la giustizia e per il diritto alla vita del popolo di Artsakh!” ha scritto.“Per qualcuno ci sono morti di serie A e morti di serie B. I morti inhanno la dignità di tutti i morti del mondo. Francia e Germania si sono già mosse, l’Italia non ha detto mezza parola, e questo non ...

Oggi il trequartista della Roma, con un post pubblicato su Twitter, ha ringraziato pubblicamente il leader della Lega Matteo Salvini per il sostegno espresso al suo paese. "Grazie Senatore per aver ..."

