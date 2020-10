Reggiana-Chievo in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2020/2021 (Di venerdì 16 ottobre 2020) Tutto pronto per il fischio d’inizio di Reggiana-Chievo, match valido per la terza giornata di Serie B 2020/2021. Le due squadre scenderanno in campo alle 14:00 di sabato 17 ottobre nella cornice dello Stadio Città del Tricolore. Quale sarà il risultato finale del match? Non resta che scoprirlo a partire dal primo minuto di gioco con Dazn che trasmetterà il match in diretta esclusiva. Sportface.it vi offrirà la cronaca dettagliata del match al triplice fischio del direttore di gara. Leggi su sportface (Di venerdì 16 ottobre 2020) Tutto pronto per il fischio d’inizio di, match valido per la terza giornata di. Le due squadre scenderanno in campo alle 14:00 di sabato 17 ottobre nella cornice dello Stadio Città del Tricolore. Quale sarà il risultato finale del match? Non resta che scoprirlo a partire dal primo minuto di gioco con Dazn che trasmetterà il match inesclusiva. Sportface.it vi offrirà la cronaca dettagliata del match al triplice fischio del direttore di gara.

TuttoRegia : Il focus sul prossimo avversario della #Reggiana nella 3a giornata di #SerieB: il #ChievoVerona - ReggioPress : Covid, sugli spalti per Reggiana – Chievo solo ospiti del club granata - ReggioPress : Covid, sugli spalti per Reggiana – Chievo solo ospiti del club granata - TuttoRegia : #Reggiana vs #ChievoVerona solo su invito, tagliandi di nuovo in vendita per la gara del 24/10 contro il… -