Pesce spada surgelato al mercurio | Ministero salute ritira tranci di pesce spada

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Alessandro Nunziati L’avviso è stato pubblicato sul sito deldella. Il richiamo riguarda tutto il territorio nazionale e nello specifico interessa il lotto 200-7297598 deidia marchio “Acquario”, venduto in cartone da 6,40 chilogrammi con scadenza minima del 27.01.2022 ma prodotto in Portogallo nello stabilimento di Av Fwerreira De Castro … Impronta Unika.

Duado02 : RT @anomaleo: Ci mancava solo che #ronaldo dicesse, #spadafora? Io conosco spada nella roccia, pesce spada ma nessun #spadafora. - Serpico779 : RT @anomaleo: Ci mancava solo che #ronaldo dicesse, #spadafora? Io conosco spada nella roccia, pesce spada ma nessun #spadafora. - AleGobbo87 : RT @anomaleo: Ci mancava solo che #ronaldo dicesse, #spadafora? Io conosco spada nella roccia, pesce spada ma nessun #spadafora. - 63Miluna : RT @anomaleo: Ci mancava solo che #ronaldo dicesse, #spadafora? Io conosco spada nella roccia, pesce spada ma nessun #spadafora. - cosimosimone2 : RT @anomaleo: Ci mancava solo che #ronaldo dicesse, #spadafora? Io conosco spada nella roccia, pesce spada ma nessun #spadafora. -

Ultime Notizie dalla rete : Pesce spada

Casi di pesce spada al mercurio nei prodotti surgelati dei supermercati italiani. Lo Sportello dei Diritti invita a non consumarlo.Il ministero della Salute ha pubblicato il richiamo di un lotto di trance di pesce spada surgelato a marchio Acquario per la presenza di mercurio rilevata durante le analisi in autocontrollo. Il prodo ...