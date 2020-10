“Ora basta, dateci il Mes. Tutti i sindaci italiani lo chiedono”: parla Matteo Ricci a TPI (Di venerdì 16 ottobre 2020) “Ci servono quei soldi, subito. dateci il Mes. Con la situazione emergenziale non possiamo più permetterci di perdere tempo”. Oggi più di 300 sindaci di centrosinistra e di liste civiche hanno inviato una lettera direttamente al premier Conte e al ministro Speranza per chiedere con urgenza di sbloccare la situazione del meccanismo di stabilità e recepire così al più presto i soldi per la sanità. Il promotore dell’appello è Matteo Ricci, sindaco dem di Pesaro e presidente di Ali (l’associazione delle Autonomie locali): l’abbiamo intervistato per capire cosa chiedono esattamente i territori. Chi ha firmato questo appello? “A firmare la lettera ci sono i sindaci delle grandi città e di quelle che sono state piagate ... Leggi su tpi (Di venerdì 16 ottobre 2020) “Ci servono quei soldi, subito.il Mes. Con la situazione emergenziale non possiamo più permetterci di perdere tempo”. Oggi più di 300di centrosinistra e di liste civiche hanno inviato una lettera direttamente al premier Conte e al ministro Speranza per chiedere con urgenza di sbloccare la situazione del meccanismo di stabilità e recepire così al più presto i soldi per la sanità. Il promotore dell’appello è, sindaco dem di Pesaro e presidente di Ali (l’associazione delle Autonomie locali): l’abbiamo intervistato per capire cosa chiedono esattamente i territori. Chi ha firmato questo appello? “A firmare la lettera ci sono idelle grandi città e di quelle che sono state piagate ...

