MotoGP, Andrea Dovizioso: "Non riuscivamo a mandare in temperatura le gomme. Il gap da Yamaha è grosso, ma dobbiamo stare calmi" Andrea Dovizioso non ha certo vissuto una giornata semplice ad Alcañiz. Il trentaquattrenne forlivese occupa momentaneamente il tredicesimo posto nella classifica combinata dei tempi. Per la verità, tutti i centauri della Ducati sono in grossa difficoltà, in quanto il freddo non permette loro di scaldare la gomma anteriore delle rispettive Desmosedici. Dovi è a tutti gli effetti un pretendente al titolo iridato, ma considerata la forma della Yamaha, c'è il rischio che la candidatura al Mondiale possa tramontare definitivamente proprio in Aragona. Ecco quanto dichiarato da Dovizioso al termine delle prove libere del venerdì. "Oggi non è andata tanto bene, ma c'era anche tantissimo vento e la nostra sensazione è che lo soffriamo più degli altri."

