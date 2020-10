Meghan Markle accusata di «plagio»: avrebbe «copiato» il discorso di un documentario (Di venerdì 16 ottobre 2020) Nuovo attacco a Meghan Markle. Alcuni tabloid – e non solo – hanno accusato la duchessa di Sussex di aver «copiato» il discorso di un documentario all’interno di un suo speech. Qualche giorno fa, infatti, l’ex attrice americana ha partecipato ad un meeting online a pagamento – il Fortune’s Most Powerful Women Next Gen Virtual Summit, 1500 euro il costo del biglietto – e si è scagliata contro i social network. Leggi su vanityfair (Di venerdì 16 ottobre 2020) Nuovo attacco a Meghan Markle. Alcuni tabloid – e non solo – hanno accusato la duchessa di Sussex di aver «copiato» il discorso di un documentario all’interno di un suo speech. Qualche giorno fa, infatti, l’ex attrice americana ha partecipato ad un meeting online a pagamento – il Fortune’s Most Powerful Women Next Gen Virtual Summit, 1500 euro il costo del biglietto – e si è scagliata contro i social network.

