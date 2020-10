LIVE Musetti-Hanfmann 6-2 6-4 in DIRETTA: l’azzurro è il primo classe 2002 in una semifinale ATP (Di venerdì 16 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE QUANTE POSIZIONI HA GUADAGNATO Musetti E QUANTE NE GUADAGNEREBBE VINCENDO IL TORNEO? LORENZO Musetti: “L’AUSTRALIA SI AVVICINA” LA CRONACA DELLA VITTORIA DI Musetti Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di giornata! Ricordiamo il prossimo avversario: il serbo Laslo Djere, giocatore molto arduo da affrontare per varie ragioni. LORENZO Musetti VOLA IN semifinale ALL’ATP 250 DI SARDEGNA! Era sotto 0-4 nel secondo set e vince 6-2 6-4, un’ora e quasi 32 minuti per portare a casa il match contro un Yannick Hanfmann che era caldissimo in questo periodo! 40-30 MATCH POINT ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAQUANTE POSIZIONI HA GUADAGNATOE QUANTE NE GUADAGNEREBBE VINCENDO IL TORNEO? LORENZO: “L’AUSTRALIA SI AVVICINA” LA CRONACA DELLA VITTORIA DISi chiude qui la nostra. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di giornata! Ricordiamo il prossimo avversario: il serbo Laslo Djere, giocatore molto arduo da affrontare per varie ragioni. LORENZOVOLA INALL’ATP 250 DI SARDEGNA! Era sotto 0-4 nel secondo set e vince 6-2 6-4, un’ora e quasi 32 minuti per portare a casa il match contro un Yannickche era caldissimo in questo periodo! 40-30 MATCH POINT ...

