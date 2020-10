LIVE Giro d’Italia 2020, Cervia-Monselice in DIRETTA: 2′ di vantaggio per i fuggitivi (Di venerdì 16 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.26 Ancora splendide immagini dalla corsa: Follow LIVE https://t.co/j8ggiiKeUQ#Giro pic.twitter.com/dg6cWtZ4kG — Giro d'Italia (@Giroditalia) October 16, 2020 14.22 Ricordiamo che a dettare il ritmo nel plotone sono la Bora-hansgrohe per Peter Sagan e la Israel Start-Up Nation per Davide Cimolai. 14.19 Al comando ci sono Geoffrey Bouchard (AG2R La Mondiale), Simon Pellaud e Simone Ravanelli (Androni Giocattoli – Sidermec), Rodrigo Contreras (Astana Pro Team), Alessandro Tonelli (Bardiani- CSF – Faizanè), Harm VanHoucke (Lotto Soudal) e Lorenzo Rota (Vini Zabù-KTM). 14.16 Situazione invariata a 90 km dal traguardo: sempre 2′. 14.14 Rifornimento anche per il plotone. 14.12 Tra 20 km ci ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.26 Ancora splendide immagini dalla corsa: Followhttps://t.co/j8ggiiKeUQ#pic.twitter.com/dg6cWtZ4kG —d'Italia (@ditalia) October 16,14.22 Ricordiamo che a dettare il ritmo nel plotone sono la Bora-hansgrohe per Peter Sagan e la Israel Start-Up Nation per Davide Cimolai. 14.19 Al comando ci sono Geoffrey Bouchard (AG2R La Mondiale), Simon Pellaud e Simone Ravanelli (Androni Giocattoli – Sidermec), Rodrigo Contreras (Astana Pro Team), Alessandro Tonelli (Bardiani- CSF – Faizanè), Harm VanHoucke (Lotto Soudal) e Lorenzo Rota (Vini Zabù-KTM). 14.16 Situazione invariata a 90 km dal traguardo: sempre 2′. 14.14 Rifornimento anche per il plotone. 14.12 Tra 20 km ci ...

