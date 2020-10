Grande Fratello Vip, c’è una strana macchia nel letto: “Ha fatto la pipì addosso, non è la prima volta” (Di venerdì 16 ottobre 2020) Attimi di imbarazzo nella casa del Grande Fratello Vip. Tommaso Zorzi, Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando si stavano scambiando chiacchiere e confidenze a letto quando, ad un certo punto, l’influencer ha fatto una battuta che ha fatto scoppiare a ridere fino alle lacrime Maria Teresa Ruta che, tra le risate, si è alzata di scatto dal letto e si è allontanata senza dire niente. Al che, Stefania Orlando ha notato però qualcosa di strano: “Ma hai fatto la pipì sul letto? C’è una macchia“, ha chiesto alla Ruta. “Ma no, è la pezzetta umida…”, ha replicato questa mentre lasciava la stanza. “Ma ti sei pisc*** addosso?“, ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 ottobre 2020) Attimi di imbarazzo nella casa delVip. Tommaso Zorzi, Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando si stavano scambiando chiacchiere e confidenze aquando, ad un certo punto, l’influencer hauna battuta che hascoppiare a ridere fino alle lacrime Maria Teresa Ruta che, tra le risate, si è alzata di scatto dale si è allontanata senza dire niente. Al che, Stefania Orlando ha notato però qualcosa di strano: “Ma haila pipì sul? C’è una“, ha chiesto alla Ruta. “Ma no, è la pezzetta umida…”, ha replicato questa mentre lasciava la stanza. “Ma ti sei pisc***?“, ha ...

Solo uno scherzo. Niente di più. E nella casa del Grande Fratello Vip si ride ancora. Stavolta, però, l’influencer Tommao Zorzi fa infuriare Francesco Oppini, che perde il controllo (per la prima ...

GF Vip, Stefano Bettarini nuovo concorrente: conti in sospeso con alcuni coinquilini

Il “Grande Fratello Vip” con tutta probabilità andrà in onda fino a febbraio 2021, quindi i concorrenti di questa edizione – quelli che sopravviveranno alle nomination – saranno ...

