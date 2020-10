Florenzi ancora in gol nel poker del Psg al Nimes (Di venerdì 16 ottobre 2020) FRANCIA - Il Psg approfitta della frenata del Rennes, 1-1 con il Dijon, a Terrer risponde Balde, per riprendersi la vetta e tornare a comandare in Ligue 1 . La squadra di Tuchel vince in casa del ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 16 ottobre 2020) FRANCIA - Il Psg approfitta della frenata del Rennes, 1-1 con il Dijon, a Terrer risponde Balde, per riprendersi la vetta e tornare a comandare in Ligue 1 . La squadra di Tuchel vince in casa del ...

Enma__Jr : RT @CorSport: #Florenzi ancora in gol nel poker del #Psg al #Nimes ?? - VoceGiallorossa : ????@Ligue1UberEats - @nimesolympique-@PSG_inside 0-4, parigini in testa con il Rennes. Ancora a segno @Florenzi… - sportli26181512 : Florenzi ancora in gol nel poker del Psg al Nimes: L'ex Roma segna il 2-0, il suo secondo centro con i francesi, po… - CorSport : #Florenzi ancora in gol nel poker del #Psg al #Nimes ?? - puccio_2 : @socios @PSG_inside @Florenzi il suo fan numero uno lo segue ancora ed è fiero di lui @Florenzi -