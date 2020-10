Fireball: Visitors from Darker Worlds, il trailer del documentario di Werner Herzog (Di venerdì 16 ottobre 2020) Werner Herzog è il regista del documentario Fireball: Visitors from Darker Worlds e Apple TV+ ha condiviso il trailer del progetto. Fireball: Visitors from Darker Worlds è il nuovo documentario diretto da Werner Herzog e online è stato condiviso il trailer del progetto che debutterà su Apple TV+ il 13 novembre. Il filmato regala un'anticipazione delle spettacolari immagini che il filmmaker ha realizzato in collaborazione con l'esperto Clive Oppenheimer. Gli spettatori, grazie a Fireball: Visitors from ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 16 ottobre 2020)è il regista dele Apple TV+ ha condiviso ildel progetto.è il nuovodiretto dae online è stato condiviso ildel progetto che debutterà su Apple TV+ il 13 novembre. Il filmato regala un'anticipazione delle spettacolari immagini che il filmmaker ha realizzato in collaborazione con l'esperto Clive Oppenheimer. Gli spettatori, grazie a...

Gli spettatori, grazie a Fireball: Visitors from Darker Worlds, potranno scoprire i segreti delle stelle cadenti e dei meteoriti, oltre all'impatto che hanno avuto sull'immaginazione degli esseri ...

I nostri consigli in vista della Festa del Cinema 2020: dal biopic su David Bowie ai film di Ozon e Vinterberg, in arrivo tramite Cannes, fino al documentario (solo online) di Werner Herzog ...

