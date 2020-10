Dybala Juventus, pericolo inglese: un top club di premier prepara l’assalto (Di venerdì 16 ottobre 2020) Dybala Juventus – In queste ore in casa Juventus a tenere banco è il caso Dybala. L’attaccante argentino, infatti, che sembrava a un passo dal suo rinnovo con i bianconeri, non ha ancora firmato il tanto agognato prolungamento contrattuale e il suo addio non è affatto da escludere. Sebbene nei giorni scorsi la fumata bianca sembrava a un passo sulla base di un quadriennale a circa 11 milioni più bonus, la pista sembra essersi nuovamente raffreddata, con l’entourage dell’argentino che starebbe cominciando a guardarsi attorno per sondare la disponibilità di altri club. Dybala Juventus, assalto del Chelsea Secondo quanto riportato dal Daily Express, infatti, oltre al Manchester United e ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 16 ottobre 2020)– In queste ore in casaa tenere banco è il caso. L’attaccante argentino, infatti, che sembrava a un passo dal suo rinnovo con i bianconeri, non ha ancora firmato il tanto agognato prolungamento contrattuale e il suo addio non è affatto da escludere. Sebbene nei giorni scorsi la fumata bianca sembrava a un passo sulla base di un quadriennale a circa 11 milioni più bonus, la pista sembra essersi nuovamente raffreddata, con l’entourage dell’argentino che starebbe cominciando a guardarsi attorno per sondare la disponibilità di altri, assalto del Chelsea Secondo quanto riportato dal Daily Express, infatti, oltre al Manchester United e ...

