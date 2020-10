Covid, nuovo record in Repubblica Ceca: quasi 10mila casi in 24 ore (Di venerdì 16 ottobre 2020) Praga, 16 ott. (Adnkronos) – Poco meno di diecimila casi. Per il secondo giorno consecutivo, la Repubblica Ceca fa registrare il record di contagi da coronavirus: 9.721 nelle ultime 24 ore, mentre il giorno precedente erano stati 9.544. Lo riferiscono le autorità sanitarie del Paese. La Repubblica Ceca, con 10,7 mln di abitanti, è lo Stato europeo che ha fatto registrare l’aumento più alto di contagi dal marzo scorso. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 16 ottobre 2020) Praga, 16 ott. (Adnkronos) – Poco meno di diecimila. Per il secondo giorno consecutivo, lafa registrare ildi contagi da coronavirus: 9.721 nelle ultime 24 ore, mentre il giorno precedente erano stati 9.544. Lo riferiscono le autorità sanitarie del Paese. La, con 10,7 mln di abitanti, è lo Stato europeo che ha fatto registrare l’aumento più alto di contagi dal marzo scorso. L'articolo CalcioWeb.

