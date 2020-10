Covid in Campania, De Luca: Ecco i numeri dei contagi nelle scuole. A Napoli tra alunni e prof oltre 500 casi (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, rilancia i dati sui casi di contagio da coronavirus nella regione, ritenendolo “opportuno”, che gli ha comunicato l’unità di crisi. E tra questi ci sono i dati relativi al mondo della scuola a Napoli e Caserta, e che hanno spinto il governatore a firmare l’ordinanza con cui dispone la chiusura degli istituti, e quindi lo stop alle lezioni in presenza, da domani al 30 ottobre. I numeri sono questi: Asl Napoli 1, contagiati 120 tra alunni e docenti; Asl Napoli 2, contagiati 110 tra alunni e docenti; Asl Napoli 3, contagiati 200 alunni e 50 docenti, con circa ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il governatore della, Vincenzo De, rilancia i dati suidio da coronavirus nella regione, ritenendolo “opportuno”, che gli ha comunicato l’unità di crisi. E tra questi ci sono i dati relativi al mondo della scuola ae Caserta, e che hanno spinto il governatore a firmare l’ordinanza con cui dispone la chiusura degli istituti, e quindi lo stop alle lezioni in presenza, da domani al 30 ottobre. Isono questi: Asl1,ati 120 trae docenti; Asl2,ati 110 trae docenti; Asl3,ati 200e 50 docenti, con circa ...

borghi_claudio : Chi va a commentare 'scuole chiuse a Napoli' sotto gli articoli di Fanpage? (Questa la capiscono solo gli under 18)… - TgLa7 : ??#COVID #Campania Nuova ordinanza del governatore #DeLuca: feste limitate a nucleo familiare convivente, chiusi c… - TgLa7 : ?? Impennata #Covid in #Campania: governatore #DeLuca prepara misure: nelle prossime ore restrizioni su trasporti e… - GPiziarte : Il Covid-19, come accade ormai da giorni, anche oggi (venerdì 16 ottobre) domina le prime pagine dei principali quo… - corrmezzogiorno : #Napoli Il «no» dei genitori: in migliaia firmano per riapertura scuole -