Coronavirus, vertice di governo a Palazzo Chigi: in arrivo un nuovo Dpcm (Di venerdì 16 ottobre 2020) Coronavirus, vertice di governo a Palazzo Chigi La nuova ondata di contagi, e il superamento della soglia psicologica dei 10mila casi nelle ultime 24 ore, fa crescere la preoccupazione. E così il governo corre ai ripari. Già domani potrebbe arrivare un nuovo Dpcm, con ulteriori misure restrittive. L'obiettivo è quello di evitare un nuovo lockdown generale. Preoccupato il capo delegazione del Pd Dario Franceschini, che ha chiesto al governo e al presidente Conte "una riunione per decidere senza indugio nuove misure nazionali per contenere il contagio, ovviamente d'intesa con le Regioni". Tra le ipotesi di cui si ragiona per il nuovo Dpcm ...

