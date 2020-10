Coronavirus, Ema: “Con il vaccino la pandemia diminuirà dopo un anno” (Di venerdì 16 ottobre 2020) Con il vaccino anti Covid la pandemia diminuirà dopo un anno: a spiegarlo è stato il direttore generale dell’EMA, Guido Rasi. “Allʼinizio non si potrà fare a meno di mascherine e distanziamento. Se ne potrà fare a meno solo quando avremo i primi riscontri”. “L’arrivo del vaccino è l’inizio della fine della pandemia, non è … L'articolo Coronavirus, Ema: “Con il vaccino la pandemia diminuirà dopo un anno” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 16 ottobre 2020) Con ilanti Covid ladiminuiràun anno: a spiegarlo è stato il direttore generale dell’EMA, Guido Rasi. “Allʼinizio non si potrà fare a meno di mascherine e distanziamento. Se ne potrà fare a meno solo quando avremo i primi riscontri”. “L’arrivo delè l’inizio della fine della, non è … L'articolo, Ema: “Con illadiminuiràun anno” proviene da www.meteoweek.com.

