Città della Scienza, Riccardo Villari: Rilanciare la mission di Città della Scienza (Di venerdì 16 ottobre 2020) È l’unico faro acceso nel deserto di Bagnoli, una delle prime grande istituzioni culturali europee, grazie all’intuizione di Vittorio Silvestrini, che ha come mission la divulgazione di saperi a conoscenze. Con un’utenza annua di 200mila visitatori, tra scuole, gruppi e visitatori individuali, ha numeri di tutto rispetto se confrontati con quelli dei principali musei cittadini. “Abbiamo riaperto dal venerdì alla domenica, in modo prudenziale, la parte espositiva di Corporea e del Planetario – sottolinea Riccardo Villari, presidente di Città della Scienza – due exhibit straordinari e unici nel loro genere, dedicati rispettivamente alla rappresentazione digitale del corpo umano, con una forte valenza educativa, ed ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 16 ottobre 2020) È l’unico faro acceso nel deserto di Bagnoli, una delle prime grande istituzioni culturali europee, grazie all’intuizione di Vittorio Silvestrini, che ha comela divulgazione di saperi a conoscenze. Con un’utenza annua di 200mila visitatori, tra scuole, gruppi e visitatori individuali, ha numeri di tutto rispetto se confrontati con quelli dei principali musei cittadini. “Abbiamo riaperto dal venerdì alla domenica, in modo prudenziale, la parte espositiva di Corporea e del Planetario – sottolinea, presidente di Città– due exhibit straordinari e unici nel loro genere, dedicati rispettivamente alla rappresentazione digitale del corpo umano, con una forte valenza educativa, ed ...

c_appendino : La morte della Presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, è una notizia terribile per la Regione e per il Pa… - Paolo_Bargiggia : Infatti il @sscnapoli avrebbe potuto vincere sul campo se si fosse presentato. Ma i sindaci tifosi della squadra de… - Corriere : Con i 1.053 nuovi casi Covid di giovedì, di cui 515 in città, il virus continua la corsa su Milano. Qui è concentra… - Unappa1 : Interessante intervento della D.ssa #robertacocco Assessora alla trasformazione digitale del Comune di Milano. Inno… - CameValeria : RT @TurismoLiguria: La panissa è una ricetta ligure che si prepara con tre soli ingredienti: farina di ceci, acqua e un pizzico di sale. ??… -