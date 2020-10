Bombardini a ISP | “Guardiola predestinato | l’ho capito a cena… Juve | giusto puntare su Pirlo”

Leggi su itasportpress

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Di Federico MarianiDa piccolo ammirava i campioni del Bologna, magari vestendone la divisa “sette giorni su sette”, come cantava Luca Carboni. Da grande, Davideha realizzato il suo sogno di calcare il campo dello stadio Dall'Ara. Ma il centrocampista nato a Imola il 21 giugno 1974 ha fatto molto di più, vivendo in prima persona spogliatoi ricchi di campioni e favole straordinarie. A Roma ha imparato da un gruppo di fuoriclasse, trasferendo quell'esperienza nelle tappe seguenti. A Bergamo, si è tolto soddisfazioni notevoli, accarezzando persino il traguardo di una qualificazione alla Coppa Uefa con l'Atalanta. Oraha cambiato vita, ma non ha perso l'amore per il calcio, come ha raccontato ai nostri microfoni.Davide, quali sono i suoi progetti in questo momento? C'è ancora spazio per il ...