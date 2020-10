Virgin Racing firma la Convenzione sul cambiamento climatico

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 15 ottobre 2020)è il primo team appartenente agli sport motoristici ad averto lasul“Sport For Climate Action Framework”. Essa promuove un maggiore impegno delle associazioni e squadre per la lotta alla salvaguardia dell’ecosistema, sia nel proprio lavoro che nella promozione di giuste abitudini pro all’ambiente. Cos’é lo “Sports for Climate Action Framework” Envision, conosciuta semplicemente come, è ufficialmente dal 12 ottobre 2020 la prima squadra del motorsport ad averto lasul...