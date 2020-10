Vendite a piene mani sulle Borse europee

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 15 ottobre 2020) (Teleborsa) – Seduta negativa per Piazza Affari, che scambia in netto calo, in accordo con gli altri Listini continentali, che accusano perdite consistenti. A pesare sul sentiment degli investitori contribuisce l’accelerazione dei nuovi casi di contagi di Covid e le nuove misure restrittive annunciate in Francia, a Londra e in diversi Paesi europei che riportano di attualità uno scenario di lockdown. Brusco peggioramento della dinamicaquotazioni del petrolio, che si orienta a marcati ribassi sulla scia dei crolli delle Bores, mentre il peggioramento del quadro alimenta i timori di una perdita di controllo nel Vecchio Continente sul nuovo diffodersi della pandemia Sul mercato Forex, prosegue cauto l’Euro / Dollaro USA, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,29%. Lieve calo dell’oro, che scende a ...