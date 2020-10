“Tutto annullato!”. Ballando con le stelle, colpo di scena improvviso. Non era mai successo prima. La produzione non ha altra scelta (Di giovedì 15 ottobre 2020) È successo qualcosa di strano e inspiegabile (in parte) durante l’ultima votazione di Ballando con le stelle 2020. In queste ore è stato annullato lo spareggio che vedeva a rischio eliminazione due coppie di quest’edizione: Costantino della Gherardesca e Sara Di Vaira e Antonio Catalani e Tove Villfor. Le due coppie erano finite a rischio eliminazione la scorsa settimana, nel corso della quarta puntata, ma la resa dei conti era stata rimandata a sabato 17 ottobre. Ma cosa è successo? Lo staff di Milly Carlucci è stato costretto ad annullare la sfida per presunte anomalie. A divulgare la notizia un comunicato stampa diramato dalla stessa produzione di Rai 1 che ha deciso di annullare lo spareggio e indagare sulla faccenda. Dalle prime analisi è emerso che ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 15 ottobre 2020) Èqualcosa di strano e inspiegabile (in parte) durante l’ultima votazione dicon le2020. In queste ore è stato annullato lo spareggio che vedeva a rischio eliminazione due coppie di quest’edizione: Costantino della Gherardesca e Sara Di Vaira e Antonio Catalani e Tove Villfor. Le due coppie erano finite a rischio eliminazione la scorsa settimana, nel corso della quarta puntata, ma la resa dei conti era stata rimandata a sabato 17 ottobre. Ma cosa è? Lo staff di Milly Carlucci è stato costretto ad annullare la sfida per presunte anomalie. A divulgare la notizia un comunicato stampa diramato dalla stessadi Rai 1 che ha deciso di annullare lo spareggio e indagare sulla faccenda. Dalle prime analisi è emerso che ...

