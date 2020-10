Spezia | Meluso su Balotelli | «Non lo abbiamo mai trattato»

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Mauroha parlato delle voci sull’interessamento dellosu MarioMauro, direttore sportivo dello, ai microfoni di TeleLiguriaSud ha parlato delle voci sull’interessamento del club bianconero su Mario. «Nonmai, la rosa è molto ampia e completa così. Sono contento dell’applicazione che tutti i ragazzi mettono in allenamento, merito sopratutto del mister e del suo staff. Le idee cheportato avanti crediamo siano le più giuste. Gli acquisti di Verde, Agudelo e Farias sono importanti e di spessore». Leggi su Calcionews24.com

calciomercatoit : ??? #Balotelli è ancora senza squadra, il ds dello #Spezia rivela: 'Non lo abbiamo mai trattato' ?? #CMITmercato - CronacheTweet : #Meluso: «#Balotelli allo #Spezia? Ecco tutta la verità» - Spezia_1906 : ?? Il DG ospite a Tele Liguria Sud ?? - sportface2016 : #Spezia, le parole del direttore tecnico Mauro #Meluso - sportli26181512 : #Spezia, Meluso: 'Covid problema ancora più serio per le neopromosse': Il ds aquilotto: 'Abbiamo perso causa virus… -

Ultime Notizie dalla rete : Spezia Meluso

Mauro Meluso, direttore sportivo dello Spezia, ai microfoni di TeleLiguriaSud ha parlato delle voci sull’interessamento del club bianconero su Mario Balotelli. «Non abbiamo mai trattato Balotelli, la ...In questi ultimi giorni di calciomercato si è tornato a parlare di una nuova avventura in Serie A per Mario Balotelli ...