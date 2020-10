L’indice Rt a 1,17. Iss: pandemia in fase acuta (Di giovedì 15 ottobre 2020) L’indice di contagiosità Regione per Regione: l’Rt (ex R0) sul territorio italiano in base ai dati dell’Istituto Superiore di Sanità. Con il nuovo aumento di casi di coronavirus sul territorio, gli occhi degli esperti sono puntati sul famoso Rt, il dato che ha sostituito il famoso R0 che ci ha accompagnati durante la fase dura dell’emergenza coronavirus. L’indice di contagiosità Rt (ex R0) Regione per Regione I dati certificati che abbiamo a disposizione sono quelli forniti dall’Istituto Superiore di Sanità. Nelle stime del 9 ottobre si registra un valore dell’indice Rt di 1,17, dato che mostra un progressivo peggioramento dell’epidemia. Abruzzo 1,18Basilicata 1Calabria 0,94Campania 1,29Emilia-Romagna 1,12Friuli-Venezia Giulia 1,24Lazio 1,14Liguria 1,02Lombardia 1,15Marche ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 15 ottobre 2020) L’indice di contagiosità Regione per Regione: l’Rt (ex R0) sul territorio italiano in base ai dati dell’Istituto Superiore di Sanità. Con il nuovo aumento di casi di coronavirus sul territorio, gli occhi degli esperti sono puntati sul famoso Rt, il dato che ha sostituito il famoso R0 che ci ha accompagnati durante ladura dell’emergenza coronavirus. L’indice di contagiosità Rt (ex R0) Regione per Regione I dati certificati che abbiamo a disposizione sono quelli forniti dall’Istituto Superiore di Sanità. Nelle stime del 9 ottobre si registra un valore dell’indice Rt di 1,17, dato che mostra un progressivo peggioramento dell’epidemia. Abruzzo 1,18Basilicata 1Calabria 0,94Campania 1,29Emilia-Romagna 1,12Friuli-Venezia Giulia 1,24Lazio 1,14Liguria 1,02Lombardia 1,15Marche ...

