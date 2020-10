Joaquin Phoenix sarà Napoleone per Ridley Scott: primi dettagli (Di giovedì 15 ottobre 2020) Ridley Scott produrrà un film dedicato all’epopea di Napoleone Bonaparte che avrà il volto di Joaquin Phoenix: tutto quello che sappiamo finora Si chiamerà Kitbag il biopic prodotto (e forse anche diretto) da Ridley Scott sull’affascinante figura di Napoleone Bonaparte: il ruolo del protagonista è stato affidato a Joaquin Phoenix, Premio Oscar per Joker. La trama Stando alle prime indiscrezioni, Kitbag dovrebbe narrare tutta la storia di Napoleone, dai suoi inizi come generale nella Francia post-rivoluzionaria fino all’acme del suo potere sull’Europa intera. Grande spazio dovrebbe essere poi dedicato al suo rapporto con la ... Leggi su zon (Di giovedì 15 ottobre 2020)produrrà un film dedicato all’epopea diBonaparte che avrà il volto di: tutto quello che sappiamo finora Si chiamerà Kitbag il biopic prodotto (e forse anche diretto) dasull’affascinante figura diBonaparte: il ruolo del protagonista è stato affidato a, Premio Oscar per Joker. La trama Stando alle prime indiscrezioni, Kitbag dovrebbe narrare tutta la storia di, dai suoi inizi come generale nella Francia post-rivoluzionaria fino all’acme del suo potere sull’Europa intera. Grande spazio dovrebbe essere poi dedicato al suo rapporto con la ...

