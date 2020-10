Giuseppe Alviti nominato ambasciatore della FAO (Di giovedì 15 ottobre 2020) Giuseppe Alviti è nominato ambasciatore di buona volontà della FAO, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura, dal direttore generale Jacques Diouf. Il programma degli ambasciatori di buona volontà della FAO è destinato a promuovere il sogno della FAO di un mondo senza fame. Queste figure, uomini e donne riconosciuti di talento e passione, hanno espresso il loro desiderio di contribuire ad attirare l’attenzione mondiale sul nobile obiettivo dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Agricoltura e l’Alimentazione: un mondo senza fame. Alviti è nominato nell’ anno 2019 Segretario provinciale di Napoli del partito ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 15 ottobre 2020)di buona volontàFAO, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura, dal direttore generale Jacques Diouf. Il programma degli ambasciatori di buona volontàFAO è destinato a promuovere il sognoFAO di un mondo senza fame. Queste figure, uomini e donne riconosciuti di talento e passione, hanno espresso il loro desiderio di contribuire ad attirare l’attenzione mondiale sul nobile obiettivo dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Agricoltura e l’Alimentazione: un mondo senza fame.nell’ anno 2019 Segretario provinciale di Napoli del partito ...

