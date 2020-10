Fabrizio Corona torna in carcere | forti parole | “Pronto a tutto”

Leggi su chenews

(Di giovedì 15 ottobre 2020), noto personaggio televisivo ed imprenditore, oggi è ai domiciliari ma dovrà scontare altri 9 mesi di: “Pronto a tutto“, Fonte foto: Instagram (@real)Sempre al centro dell’attenzione e del gossip,continua a far discutere di sé e dei suoi ‘misfatti’, ma questa volta la faccenda è seria è pare che il Re dei paparazzi ritornerà in: ecco cos’è successo. Nel corso dell’ultimo periodo, l’ex compagno di Nina Moric è rito sul web e in modo particolare su Instagram, infatti, il 46enne nell’ultimo periodo ...