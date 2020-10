Enrico Montesano torna sulle mascherine | ' All' aperto e con le giuste distanze è inutile | ma al chiuso la metto'

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Protagonista nei giorni scorsi di un duro botta e risposta con le forze dell'ordine , ripreso in un video diventato virale,ci tiene a precisare che lui non; contrario all'uso della ...

Protagonista nei giorni scorsi di un duro botta e risposta con le forze dell'ordine, ripreso in un video diventato virale, Enrico Montesano ci tiene a precisare che lui non è contrario all'uso d ...Nel salotto di Pomeriggio 5 una lite ha riscaldato gli animiPomeriggio 5, il programma quotidiano di Barbara D'Urso, conta sempre su un ampio ventaglio di ospiti, sia famosi che non. Ieri si è affront ...