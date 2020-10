Crisanti | La curva dei contagi salirà ancora | fermiamoci 2-3 settimane

Leggi su agi

(Di giovedì 15 ottobre 2020) AGI - "Così come siamo il sistema è saturo. Le previsioni non si fanno però sui numeri dei nuovi, bensì sul rapporto tra nuovi positivi identificati e persone in isolamento domiciliare". È quel che dichiara in un'intervista a La Stampa il professor Andrea, microbiologo di fama al prestigioso "Imperial College" di Londra e noto in Italia come il padre del "modello Vo", quello che all'inizio dell'epidemia ha contribuito non poco a limitare i danni in Veneto. Secondoquesto significa che "per ogni nuovoato è necessario identificare in media tra le 15 e le 20 persone con le quali è venuto a stretto contatto. Con oltre settemila nuovi casi di positività dovremmo rintracciare e mettere in ...