Coronavirus, record nuovi positivi, 8.804 in 24 ore (Di giovedì 15 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Nuovo record di contagi in Italia. Un numero mai registrato dall’inizio della pandemia. I nuovi positivi nelle ultime 24 ore sono 8.804, con un incremento rispetto al dato di ieri di 1.472. Crescono anche i tamponi toccando anche in questo caso un record: quelli processati sono infatti 162.932. E’ quanto si evince dalla lettura del bollettino diramato dal ministero della Salute. Ad oggi i casi totali sono 381.602. In forte crescita il numero dei decessi: le vittime sono 83, quasi il doppio rispetto ai 43 di ieri. Attualmente i positivi in Italia sono 99.266, 92.884 (+6.448) sono le persone in isolamento domiciliare, i ricoverati sono 5.796 (+326), 586 dei quali in terapia intensiva (+47 rispetto a ieri). La regione maggiormente colpita dal Covid-19 nell’ultima ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 15 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Nuovodi contagi in Italia. Un numero mai registrato dall’inizio della pandemia. Inelle ultime 24 ore sono 8.804, con un incremento rispetto al dato di ieri di 1.472. Crescono anche i tamponi toccando anche in questo caso un: quelli processati sono infatti 162.932. E’ quanto si evince dalla lettura del bollettino diramato dal ministero della Salute. Ad oggi i casi totali sono 381.602. In forte crescita il numero dei decessi: le vittime sono 83, quasi il doppio rispetto ai 43 di ieri. Attualmente iin Italia sono 99.266, 92.884 (+6.448) sono le persone in isolamento domiciliare, i ricoverati sono 5.796 (+326), 586 dei quali in terapia intensiva (+47 rispetto a ieri). La regione maggiormente colpita dal Covid-19 nell’ultima ...

