Coronavirus, Galli a La7: "Lockdown a Milano? Bisogna ragionarci rapidamente. Oggi più colpite aree risparmiate da prima ondata" (Di giovedì 15 ottobre 2020) Durante l'ultima puntata di Otto e mezzo, su La7, il professor Massimo Galli ha rivelato lo studio fatto su due comuni dell'area metropolitana di Milano: "Dopo il lockdown casi azzerati, ora sono più colpite le aree meno impattate dalla prima ondata. Lockdown a Milano? Bisogna ragionare e farlo rapidamente"

