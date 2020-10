Coronavirus, Conte: “In arrivo misure per il sostegno a ristoratori e pubblici esercizi” (Di giovedì 15 ottobre 2020) ROMA – Massima attenzione da parte del Governo al comparto della ristorazione, e piu’ in generale dei pubblici esercizi e dell’intrattenimento. Questa mattina a Palazzo Chigi il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha ricevuto una delegazione di Fipe-Confcommercio, guidata dal presidente Lino Enrico Stoppani. Durante la riunione il Presidente Conte ha ascoltato le istanze dei rappresentanti di categoria e garantito il massimo sostegno nei confronti del settore. Leggi su dire (Di giovedì 15 ottobre 2020) ROMA – Massima attenzione da parte del Governo al comparto della ristorazione, e piu’ in generale dei pubblici esercizi e dell’intrattenimento. Questa mattina a Palazzo Chigi il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha ricevuto una delegazione di Fipe-Confcommercio, guidata dal presidente Lino Enrico Stoppani. Durante la riunione il Presidente Conte ha ascoltato le istanze dei rappresentanti di categoria e garantito il massimo sostegno nei confronti del settore.

