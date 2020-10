Ciao Fabrizio, il dolore di Fabio Cannavaro: “Fai buon viaggio amico mio, mi mancherai” (Di giovedì 15 ottobre 2020) Fabio Cannavaro ex capitano del Napoli e campione del mondo 2006 ha dedicato un toccante post Instagram all’amico scomparso Fabrizio Ferrigno: “Ciao amico mio, fai buon viaggio… mi mancherai" R.I.P Fabrizio Ferrigno”. Oltre a Cannavaro, l’hanno ricordato anche Vincenzo Iaquinta e Fabio Pisacane.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CGWWwlKnYAa/" Ciao Fabrizio, il dolore di Fabio Cannavaro: “Fai buon viaggio amico mio, mi mancherai” ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di giovedì 15 ottobre 2020)ex capitano del Napoli e campione del mondo 2006 ha dedicato un toccante post Instagram all’scomparsoFerrigno: “mio, fai… mi mancherai" R.I.PFerrigno”. Oltre a, l’hanno ricordato anche Vincenzo Iaquinta ePisacane.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CGWWwlKnYAa/", ildi: “Faimio, mi mancherai” ITA Sport Press.

