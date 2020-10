C’è una positività al Covid-19: a Cautano scuole chiuse per due giorni (Di giovedì 15 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoscuole chiuse domani e dopodomani a Cautano. La decisione è stata resa nota pochi minuti fa dall’amministrazione comunale ed è legata all’esigenza di procedere con la sanificazione dei locali dopo che è stata riscontrata una positività al Covid-19. Di seguito, la nota del Comune: L'articolo C’è una positività al Covid-19: a Cautano scuole chiuse per due giorni proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 15 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutodomani e dopodomani a. La decisione è stata resa nota pochi minuti fa dall’amministrazione comunale ed è legata all’esigenza di procedere con la sanificazione dei locali dopo che è stata riscontrata una positività al-19. Di seguito, la nota del Comune: L'articolo C’è una positività al-19: aper dueproviene da Anteprima24.it.

