Campania, comuni a rischio lockdown: schizzano contagi a Casoria, Giugliano, Afragola e Marcianise (Di giovedì 15 ottobre 2020) Dopo il lockdown ad Arzano c'è il timore che altri comuni possano ripiombare nell'incubo di una nuova serrata generalizzata di negozi e attività commerciali. Sono a rischio Casoria, Giugliano, Afragola, Pozzuoli e Acerra. Tutti questi centri abitati superano la soglia psicologica dei 100 positivi attuali da quando è partita la seconda ondata. Napoli, la situazione … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

