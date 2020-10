Calciomercato Juventus, l’erede di Buffon arriva dalla Serie A (Di giovedì 15 ottobre 2020) Rivoluzione tra i pali in casa Juventus. Con la chiusura del Calciomercato infatti, Paratici e Pirlo avrebbero iniziato delle vere e proprie valutazioni, le quali riguarderebbero l’intera rosa a disposizione e potrebbero concludersi a Gennaio o a fine anno. Due due paletti potrebbero permettere alla Vecchia Signora di rituffarsi sul mercato in caso di bocciatura di un elemento in bilico. La lista sarebbe ricca di pezzi da novanta, come ad esempio Dybala, il cui sacrificio potrebbe presto tramutarsi in realtà. Ma, un po’ a sorpresa, anche il ruolo del portiere sarà oggetto di attente analisi. Nonostante Szczęsny sembri offrire ancora ottime garanzie, la ghiotta occasione per accaparrarsi Donnarumma avrebbe ingolosito immensamente la dirigenza bianconera. Ma, in caso di fumata nera, l’alternativa sarebbe già ... Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 15 ottobre 2020) Rivoluzione tra i pali in casa. Con la chiusura delinfatti, Paratici e Pirlo avrebbero iniziato delle vere e proprie valutazioni, le quali riguarderebbero l’intera rosa a disposizione e potrebbero concludersi a Gennaio o a fine anno. Due due paletti potrebbero permettere alla Vecchia Signora di rituffarsi sul mercato in caso di bocciatura di un elemento in bilico. La lista sarebbe ricca di pezzi da novanta, come ad esempio Dybala, il cui sacrificio potrebbe presto tramutarsi in realtà. Ma, un po’ a sorpresa, anche il ruolo del portiere sarà oggetto di attente analisi. Nonostante Szczęsny sembri offrire ancora ottime garanzie, la ghiotta occasione per accaparrarsi Donnarumma avrebbe ingolosito immensamente la dirigenza bianconera. Ma, in caso di fumata nera, l’alternativa sarebbe già ...

