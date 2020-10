Banca Generali | deliberazioni CdA su prima tranche dividendo 2019

(Di giovedì 15 ottobre 2020) (Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione diha deliberato di non procedere al pagamento delladelpari a 1,55 euro, in linea con le raccomandazioni dellaCentrale Europea e dellad’Italia emanate, rispettivamente, il 27 e il 28 luglio, che prevedono la richiesta al sistemario di astenersi dal pagare dividendi fino al 1° gennaio 2021. L’importo deldellanon corrisposto ed equivalente a 181,1 milioni verrà pertanto attribuito a riserva di patrimonio pienamente disponibile. La decisione – spiega l’istituto in una nota – fa seguito a quanto deliberato ...

Ultime Notizie dalla rete : Banca Generali

