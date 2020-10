Alberto tradisce Speranza prima ancora del falò di confronto | lei reagisce così

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Come la saggia Carlotta ha ripetuto più volte alla sua amica, un conto è dirlo o pensarlo, un altro è farlo (o vederlo). In verità, durante il suo percorso a Temptation Island,aveva avuto più volte modo di superare la sottile linea rossa posta moralmente dal 99,9% delle fidanzate. Quanto visto ieri in puntata però ha superato ogni più fervida immaginazione della fidanzata, disposta sì a voler andare fino in fondo ma forse non fino a questo punto (togliendo anche il forse). Il tradimento diL'intesa trae Nunzia è sempre più forte e all'improvviso scatta un bacio! #TemptationIsland pic.twitter.com/z7XfNt2AdY — Temptation Island (@TemptationITA) October 14, 2020 Tra Beautiful, Il Segreto e Una Vita, che con i ...