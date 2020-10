Taylor Mega | gambe in vista e look firmato per andare in palestra

Leggi su lookdavip.tgcom24

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) I’m skinny I’m rich I’m a little bit of a bitch. Sono magra, sono ricca, sono un po’ una str***a.non va per il sottile e porta i suoi 2,5 milioni di follower nella sua vita di lusso. Insieme alla frase sfacciata,posta uno scatto dove posa seduta in un lussuoso ristorante in centro a Milano. L’influcencer è una Barbie umana in un abito rosa di Balenciaga (895 euro) abbinato a una Kelly confettosa di Hermès (circa 7mila euro). Se per le occasioni mondanesi mette in tiro, i suoi outfit perinnon sono da meno. Che abbia una passione per il fitness è cosa nota, la sua pagina Instagram è invasa da video di allenamento e, ovviamente, da immagini dove mette in ...