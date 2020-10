Perché la Francia è stata costretta a decretare il coprifuoco (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Nel treno ad alta velocità che collega Milano e Parigi, a luglio, un particolare colpiva i passeggeri, e cioè che un sedile ogni due aveva un piccolo cartello all’altezza della testa, con un’avvertenza «posto non disponibile per il rispetto del distanziamento sociale», subito seguita da una precisazione «a partire dalla frontiera italiana». In Francia era consentito occupare tutti i posti nelle carrozze, una decisione poco comprensibile da parte dei passeggeri italiani che, al passaggio del confine, vedevano con sorpresa salire nuovi passeggeri. Questo piccolo aneddoto è probabilmente utile per capire come mai la Francia sia uno dei paesi europei in cui la seconda ondata sta colpendo più forte, dopo che già durante l’estate i casi erano sensibilmente più alti ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Nel treno ad alta velocità che collega Milano e Parigi, a luglio, un particolare colpiva i passeggeri, e cioè che un sedile ogni due aveva un piccolo cartello all’altezza della testa, con un’avvertenza «posto non disponibile per il rispetto del distanziamento sociale», subito seguita da una precisazione «a partire dalla frontiera italiana». Inera consentito occupare tutti i posti nelle carrozze, una decisione poco comprensibile da parte dei passeggeri italiani che, al passaggio del confine, vedevano con sorpresa salire nuovi passeggeri. Questo piccolo aneddoto è probabilmente utile per capire come mai lasia uno dei paesi europei in cui la seconda ondata sta colpendo più forte, dopo che già durante l’estate i casi erano sensibilmente più alti ...

