Maltempo, ponte Comeglians pronto a Natale (Di mercoledì 14 ottobre 2020) “Entro l’anno sarà completata la realizzazione del primo dei due ponti sul torrente Degano a Comeglians. Oggi, con la posa delle nuove travi e successivamente dal prossimo anno con gli interventi sull’asta principale, dimostriamo con un segno tangibile di aver mantenuto la promessa data alla popolazione di riappropriarsi di un’opera molto attesa per il territorio”. Lo ha dichiarato il vicegovernatore con delega alla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, oggi a Comeglians dove sono state avviate le operazioni di varo delle nuove travi del ponte sul torrente Degano, fortemente danneggiato dalla tempesta Vaia. “Questo è uno dei punti dove la furia di Vaia ha colpito con più durezza – ha detto Riccardi -; una tragedia per questo paese della ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 14 ottobre 2020) “Entro l’anno sarà completata la realizzazione del primo dei due ponti sul torrente Degano a. Oggi, con la posa delle nuove travi e successivamente dal prossimo anno con gli interventi sull’asta principale, dimostriamo con un segno tangibile di aver mantenuto la promessa data alla popolazione di riappropriarsi di un’opera molto attesa per il territorio”. Lo ha dichiarato il vicegovernatore con delega alla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, oggi adove sono state avviate le operazioni di varo delle nuove travi delsul torrente Degano, fortemente danneggiato dalla tempesta Vaia. “Questo è uno dei punti dove la furia di Vaia ha colpito con più durezza – ha detto Riccardi -; una tragedia per questo paese della ...

Ansa_Piemonte : Maltempo: Garessio, ponte 'simbolo' alluvioni sarà abbattuto. Via libera della Regione dopo appelli sindaco e comme… - ilmeteoit : #Meteo: #PONTE di #HALLOWEEN, #MALTEMPO o #LOCKDOWN? Ecco le #ANSIE e le #PROSPETTIVE per la fine di #OTTOBRE - CarlaG13528731 : @soniabetz1 @GiovanniToti Ha fondato in partito e ha fatto credere di essere lui ad avere fatto il ponte di Genova,… - muoversintoscan : ?? A #Firenze, si ricorda che sono stati rinviati a lunedì #19ottobre, causa il maltempo dei giorni scorsi, i lavori… - Agenparl : MALTEMPO: FI, FINALMENTE A SINISTRA SI CONTESTA ROSSI SU RICOSTRUZIONE PONTE ALBIANO MAGRA - -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo ponte Meteo: PONTE di HALLOWEEN, MALTEMPO o LOCKDOWN? Ecco le ANSIE e le PROSPETTIVE per la fine di OTTOBRE iLMeteo.it Maltempo, ponte Comeglians pronto a Natale

Lo ha dichiarato il vicegovernatore con delega alla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, oggi a Comeglians dove sono state avviate le operazioni di varo delle nuove travi ...

Pronto guado provvisorio per il ponte crollato a Gaby

Nel rispetto del cronoprogramma sono stati ultimati i lavori per realizzare un guado sul torrente Niel a Gaby, a valle del ponte crollato durante l'ondata di maltempo del 3 ottobre scorso. Il presiden ...

Lo ha dichiarato il vicegovernatore con delega alla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, oggi a Comeglians dove sono state avviate le operazioni di varo delle nuove travi ...Nel rispetto del cronoprogramma sono stati ultimati i lavori per realizzare un guado sul torrente Niel a Gaby, a valle del ponte crollato durante l'ondata di maltempo del 3 ottobre scorso. Il presiden ...