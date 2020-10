In Campania 818 positivi ma con record tamponi 11 300

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il dato quotidiano del coronavirus inva letto positivamente, ovviamente in modo cauto. Isono 818 ma c’è stato ildi(11.300). Il rapportoè sceso al 7,2%. Moltissimiin Lombardia (1.800) ma con 29mila. Si vede che sono cresciuti i, sta funzionando il sistema di tracciamento. Questo è senza dubbio l’aspetto più importante. I guariti sono 151. Quindi il delta/guariti è 667. Il limite per il lockdown, fissato da De Luca, è di 800. Insono 61 i posti occupati in terapia intensiva. 64 in Lombardia. 85 nel Lazio. InPosti letto di ...

NAPOLI – Sale per la prima volta sopra quota 800 il numero sei positivi al Covid-19 in Campania. Sono 818 i nuovi positivi nella nostra regione a fronte di 11.396. 151 i guariti 2 i decessi. La ...Non se la passa bene neanche la Campania che ha superato la soglia indicata da Vincenzo De Luca per ulteriori chiusure: i casi giornalieri sono 818. Ma il virus ormai dilaga in tutta Italia: altre ...