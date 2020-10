Dal Senato ok allo scostamento di bilancio. FdI demolisce la Nadef: «Libro dei sogni» (Di mercoledì 14 ottobre 2020) L’aula del Senato ha approvato lo scostamento di bilancio. Le forze di governo hanno infatti ottenuto 165 voti a favore, quattro in più rispetto alla maggioranza assoluta. Al di sotto dell’asticella di quota 161, il provvedimento non avrebbe mai visto la luce. Gli astenuti sono stati invece 121, praticamente l’intero centrodestra. Tre solo i contrari: Antonio Iannone, di FdI, Carlo Martelli e Gianluigi Paragone, entrambi ex 5Stelle, ora al Gruppo Misto. Con una seconda votazione, l’assemblea di Palazzo Madama ha poi dato via libera al Nadef, la Nota di aggiornamento al Def. La maggioranza supera l’asticella di quota 161 Il provvedimento passera oggi stesso alla Camera per la definitiva approvazione. Qui, tuttavia, la distanza numerica tra maggioranza e opposizione rende ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 14 ottobre 2020) L’aula delha approvato lodi. Le forze di governo hanno infatti ottenuto 165 voti a favore, quattro in più rispetto alla maggioranza assoluta. Al di sotto dell’asticella di quota 161, il provvedimento non avrebbe mai visto la luce. Gli astenuti sono stati invece 121, praticamente l’intero centrodestra. Tre solo i contrari: Antonio Iannone, di FdI, Carlo Martelli e Gianluigi Paragone, entrambi ex 5Stelle, ora al Gruppo Misto. Con una seconda votazione, l’assemblea di Palazzo Madama ha poi dato via libera al, la Nota di aggiornamento al Def. La maggioranza supera l’asticella di quota 161 Il provvedimento passera oggi stesso alla Camera per la definitiva approvazione. Qui, tuttavia, la distanza numerica tra maggioranza e opposizione rende ...

