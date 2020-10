Conte spiega il nuovo dpcm: “Servono sacrifici, la salute va tutelata” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Foto dal webIl premier Conte ha spiegato il nuovo dpcm in conferenza stampa chiedendo la collaborazione di tutti e assicurando la tutela della salute pubblica. E aggiunge: “Non manderemo la Polizia a casa dei cittadini“ Conte interviene sul dpcm “Le misure del nuovo decreto serviranno per affrontare al meglio questa nuova fase della pandemia. La curva sta risalendo. Il nostro Paese è in condizioni migliori rispetto agli altri, ma non possiamo permetterci distrazioni. Il livello di attenzione non deve essere abbassato”, spiega il presidente Giuseppe Conte in conferenza stampa. Le nuove regole impongono sacrifici. “Siamo convinti che queste nuove regole ci ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Foto dal webIl premierhato ilin conferenza stampa chiedendo la collaborazione di tutti e assicurando la tutela dellapubblica. E aggiunge: “Non manderemo la Polizia a casa dei cittadini“interviene sul“Le misure deldecreto serviranno per affrontare al meglio questa nuova fase della pandemia. La curva sta risalendo. Il nostro Paese è in condizioni migliori rispetto agli altri, ma non possiamo permetterci distrazioni. Il livello di attenzione non deve essere abbassato”,il presidente Giuseppein conferenza stampa. Le nuove regole impongono. “Siamo convinti che queste nuove regole ci ...

