Alla residenza per anziani torinese arriva il pianoforte | la reazione del signor Renato è commovente | “Posso toccarlo?”

"Alla RSA Massimo D'Azeglio di Torino i nostri ospiti rivivono le emozioni di casa". Così inizia il post facebook che introduce un video molto toccante "Al signor Renato è arrivato il suo pianoforte, la sua gioia oggi ha riempito di commozione tutti noi – spiegano dalla Rsa -. Grazie Renato e grazie alla famiglia Barba per questo dono e per aver portato la musica in RSA. Grazie Renato, rallegraci sempre con le tue melodie!"

Ultime Notizie dalla rete : Alla residenza 5 casi Covid alla Casa Residenza Anziani Villa Parco di Modena SulPanaro La villa di Alberto Sordi si apre al pubblico, gli scatti più belli della mostra

Fino al 31 gennaio 2021, infatti, la storica residenza di Alberto Sordi si apre al pubblico per ... L’allestimento, in realtà, sono gli ambienti della casa. Dal salotto alla camera da letto, passando ...

Traffico illecito di rifiuti e rame rubato, 5 arresti

Un traffico illecito di rifiuti e di cavi di rame rubati è stato scoperto dai carabinieri forestali di Cosenza nell'ambito di un'indagine della Direzione distrettuale antimafia (Dda) di Catanzaro che ...

