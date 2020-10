Alessia Marcuzzi positiva al coronavirus manca “Le Iene”: «Stava per saltare su un treno» (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Avrebbe dovuto condurre come di consueto la puntata del martedì de Le Iene ma ieri, 13 ottobre 2020, Alessia Marcuzzi ha saltato l’appuntamento perché positiva al coronavirus. L’annuncio è arrivato proprio in diretta in studio dove Nicola Savino si è trovato improvvisamente senza partner. “Stamattina – ha spiegato la stessa Alessia in collegamento – sono venuta a sapere che un’amichetta di mia figlia Mia era positiva al Covid, quindi io per precauzione e per la sicurezza della mia famiglia e di tutte le persone che sono con noi, dovendo prendere un treno, ho detto: faccio il test rapido”. Leggi anche >> Nina Moric e Fabrizio Corona, audio sconcertante: Carlos Maria minacciato dal ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Avrebbe dovuto condurre come di consueto la puntata del martedì de Le Iene ma ieri, 13 ottobre 2020,ha saltato l’appuntamento perchéal. L’annuncio è arrivato proprio in diretta in studio dove Nicola Savino si è trovato improvvisamente senza partner. “Stamattina – ha spiegato la stessain collegamento – sono venuta a sapere che un’amichetta di mia figlia Mia eraal Covid, quindi io per precauzione e per la sicurezza della mia famiglia e di tutte le persone che sono con noi, dovendo prendere un, ho detto: faccio il test rapido”. Leggi anche >> Nina Moric e Fabrizio Corona, audio sconcertante: Carlos Maria minacciato dal ...

