Torino-Cagliari, 1.000 biglietti in vendita: acquisto solo online (Di martedì 13 ottobre 2020) Torino-Cagliari vendita biglietti. Archiviata la sosta per gli impegni delle Nazionali, si avvicina il ritorno del campionato di Serie A, giunta alla quarta giornata. Tra le gare in programma c'è Torino-Cagliari, che potrebbe essere già decisiva per il destino dell'allenatore granata, Marco Giampaolo, che ha iniziato in modo poco incoraggiante la stagione.

