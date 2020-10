Scuola:Pd, è priorità, si faccia sforzo per tenerla aperta (Di martedì 13 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 13 OTT - "Chiudere le scuole a marzo è stata una decisione inevitabile, ma dolorosissima, che ha portato seri danni nella formazione dei nostri studenti. Riaprirle è stata una scelta ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 13 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 13 OTT - "Chiudere le scuole a marzo è stata una decisione inevitabile, ma dolorosissima, che ha portato seri danni nella formazione dei nostri studenti. Riaprirle è stata una scelta ...

vitocrimi : Mentre in Europa si lavora senza sosta per garantire la prima tranche da 20 miliardi del #RecoveryFund nel primo se… - CottarelliCPI : Il ministro Speranza dice: 'Priorità è la salute non il calcio. Se dobbiamo rischiare facciamolo per le scuole, non… - chetempochefa : 'La priorità assoluta è la scuola: perché lì si gioca il futuro del paese e perché li si gioca la disuguaglianza so… - CittadinaJ : RT @essexelle: Le mattine da mamma disoccupata al tempo del covid: porti tuo figlio a scuola perché i mezzi pubblici a dispetto dei proclam… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Spagna, caos scuola. La protesta di genitori e sindacati: 'L'istruzione non è una priorità politica' -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola priorità Scuola, ultime notizie. Mattarella a Vo' Euganeo: scuola sfida decisiva per la ripartenza dell'Italia. Il Paese non può dividersi Il Sole 24 ORE