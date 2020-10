Le Iene, Alessia Marcuzzi assente. “Leggermente positiva al test rapido” (Di martedì 13 ottobre 2020) Alessia Marcuzzi, uno dei volti più amati dal pubblico, non è potuta essere in studio per condurre la puntata del martedì sera de Le Iene Show. La conduttrice, che si è collegata con i suoi compagni d’avventura, ha spiegato il perché della sua assenza in diretta: Stamattina sono venuta a sapere che un’amichetta di mia figlia Mia era positiva al Covid, quindi io per precauzione e per la sicurezza della mia famiglia e di tutte le persone che sono con noi, dovendo prendere un treno, ho detto: faccio il test rapido. La Marcuzzi ha spiegato di voler prendere tutte le precauzioni del caso per evitare rischi anche ad altre persone, visto che doveva affrontare uno spostamento su mezzi pubblici: Noi siamo sempre controllati, ma questa ... Leggi su dilei (Di martedì 13 ottobre 2020), uno dei volti più amati dal pubblico, non è potuta essere in studio per condurre la puntata del martedì sera de LeShow. La conduttrice, che si è collegata con i suoi compagni d’avventura, ha spiegato il perché della sua assenza in diretta: Stamattina sono venuta a sapere che un’amichetta di mia figlia Mia eraal Covid, quindi io per precauzione e per la sicurezza della mia famiglia e di tutte le persone che sono con noi, dovendo prendere un treno, ho detto: faccio ilrapido. Laha spiegato di voler prendere tutte le precauzioni del caso per evitare rischi anche ad altre persone, visto che doveva affrontare uno spostamento su mezzi pubblici: Noi siamo sempre controllati, ma questa ...

